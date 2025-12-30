ترامب: نريد التقدم سريعا للمرحلة الثانية وإعمار غزة سيبدأ قريبا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاغو، أنه سيبحث مع نتنياهو ملف قطاع غزة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن اللقاء سيتناول خمسة ملفات كبرى.

وأكد ترامب في تصريحات أدلى بها للصحفيين أن الإدارة الأميركية تسعى إلى الانتقال بأسرع وقت ممكن إلى “المرحلة التالية” فيما يتعلق بغزة، لكنه شدد على أن ذلك مشروط بنزع سلاح حركة حماس .

وأشاد الرئيس الأميركي بأداء نتنياهو، واصفًا إياه بأنه “قام بعمل رائع وأخرج إسرائيل من صدمة كبيرة”، مضيفًا أن إسرائيل “لم تكن لتوجد بدونه”، على حد تعبيره.

وفي ملف الأسرى، أكد ترامب أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها من أجل استعادة رفات آخر رهينة محتجزة في قطاع غزة.

وأوضح، أنه سيبحث مع نتنياهو نزع سلاح حركة حماس، قائلًا: "يجب تفكيك حماس من سلاحها، وسنتحدث عن ذلك"، كما أشار إلى أنه سيناقش إمكانية مشاركة تركيا في القوة الدولية في قطاع غزة، مضيفًا: "إذا كان ذلك جيدًا، فهو جيد، لكن بشكل أساسي يعتمد على بيبي".

كما أعلن ترامب أن إعادة إعمار غزة ستبدأ قريبًا، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الآليات أو الإطار الزمني، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الموضوع مطروح ضمن الخطة العامة التي تناقش مع الجانب الإسرائيلي والخطة التي أعلن عنها في شرم الشيخ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لوقف إطلاق النار في غزة.

وعلى صعيد الملف الإيراني، قال ترامب إنه سمع أن إيران تحاول التعافي، محذرًا من أنه في حال استمرارها في إنتاج الصواريخ الباليستية وتطوير أسلحة نووية، فإنه سيدعم “هجومًا إسرائيليًا آخر”. وأضاف أن الولايات المتحدة “محَت مشروع البرنامج النووي الإيراني من على وجه الأرض”، وفق وصفه.

وفيما يتعلق بالقضايا الداخلية الإسرائيلية، تساءل ترامب عن سبب عدم منح نتنياهو عفوًا في قضايا الفساد، واصفًا إياه بـ”البطل”، لافتًا إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أبلغه بأن هذا الأمر “في الطريق”.

واختتم ترامب تصريحاته بالقول: "سيكون لدينا اجتماع كبير، وسنراكم بعد ساعتين"، في إشارة إلى جلسة مغلقة من المقرر أن تجمعه بنتنياهو لاستكمال النقاش حول ملفات غزة، إيران، والعلاقات الإقليمية.

