اليمن على خط الاستقرار وحكومة جديدة تنحاز للتنمية

شهد اليمن خلال الساعات الماضية تحولات مفصلية، مع أداء الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور شائع الزنداني، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي. الخطوة تؤكد تصميم الدولة على مواجهة الإرهاب وحماية الممرات البحرية، مع استمرار الدفع بمسار السلام السياسي، والاحتفاظ بخيار القوة، لضمان الاستقرار، وقطع الطريق أمام الميليشيات الحوثية لمنع تمدد الفوضى.

اليمين الدستورية

أدى الزنداني ووزراؤه اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي، الذي شدد على ضرورة الجمع بين العمل الأمني وبناء الحوكمة وتحسين الخدمات، لمواجهة التطرف من جذوره، مؤكداً أن الحل السياسي يبقى أولوية، لكن القوة شرط أساسي لإنجاح أي تسوية.

الدعم السعودي

جدد رئيس مجلس القيادة إشادته بالدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في دعم الشرعية اليمنية وحماية الدولة، والإسهام في دفع مسارات التهدئة والسلام، موضحاً أن جهود التحالف أسهمت في منع انزلاق البلاد نحو فوضى أوسع نطاقاً.

مشاريع صحية

افتتح محافظ حجة، اللواء الركن عبدالكريم السنيني، وحدة الغسل الكلوي بمركز الجعدة الصحي، بتمويل مركز الملك سلمان وتنفيذ مؤسسة طيبة للتنمية، المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية، لتخفيف معاناة المرضى، وتحسين جودة الرعاية الطبية في المحافظة.

التعافي الاقتصادي

انطلقت في عدن أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني للتعافي الاقتصادي، بتنظيم جامعة العلوم والتكنولوجيا وبالشراكة مع البنك المركزي اليمني، مؤكدة أهمية الشراكة بين الجامعات والقطاع المصرفي، لدعم الاستقرار المالي، وتمويل التنمية المستدامة، وتسريع جهود إعادة الإعمار في البلاد.