اليمن على خط الاستقرار وحكومة جديدة تنحاز للتنمية

اليمين الدستورية
أدى الزنداني ووزراؤه اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي، الذي شدد على ضرورة الجمع بين العمل الأمني وبناء الحوكمة وتحسين الخدمات، لمواجهة التطرف من جذوره، مؤكداً أن الحل السياسي يبقى أولوية، لكن القوة شرط أساسي لإنجاح أي تسوية.
الدعم السعودي
جدد رئيس مجلس القيادة إشادته بالدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في دعم الشرعية اليمنية وحماية الدولة، والإسهام في دفع مسارات التهدئة والسلام، موضحاً أن جهود التحالف أسهمت في منع انزلاق البلاد نحو فوضى أوسع نطاقاً.
مشاريع صحية
افتتح محافظ حجة، اللواء الركن عبدالكريم السنيني، وحدة الغسل الكلوي بمركز الجعدة الصحي، بتمويل مركز الملك سلمان وتنفيذ مؤسسة طيبة للتنمية، المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية، لتخفيف معاناة المرضى، وتحسين جودة الرعاية الطبية في المحافظة.
التعافي الاقتصادي
انطلقت في عدن أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني للتعافي الاقتصادي، بتنظيم جامعة العلوم والتكنولوجيا وبالشراكة مع البنك المركزي اليمني، مؤكدة أهمية الشراكة بين الجامعات والقطاع المصرفي، لدعم الاستقرار المالي، وتمويل التنمية المستدامة، وتسريع جهود إعادة الإعمار في البلاد.
