هل اللمبات الليد تمشي في الفحص الدوري 1447 وهل عليها مخالفة في السعودية؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:09 مساءً - تعمل الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية على توفير الأمانة للمواطنين وهذا من خلال الفحص الدوري للسيارة، لكن البعض يتساءل هل اللمبات الليد تمشي في الفحص الدوري، والجدير بالذكر أن الهيئة حددت عدة شروط للفحص الدوري يبج توافرها، ومن خلال موقع لحظات نيوز نعرض لكم هل لمبات الليد عليها مخالفة في السعودية.

هل اللمبات الليد تمشي في الفحص الدوري

مرور صاحب المركبة في المملكة العربية السعودية بإجراء الفحص الدوري يعد أمر ضروري ومهم، وهذا حرصًا على سلامة المواطنين، لكن يوجد تساؤل من قبل العديد من المواطنين حول إمكانية مرور اللمبات الليد في السيارة من الفحص الدوري.

والجدير بالذكر أنه خلال الفحص الدوري لا يوجد تدقيق وعلى وجه التحديد إذا كانت السيارة موديل حديث، وحتى في حال كانت موديل قديم لا يوجد تدقيق إذا كانت إضاءة اللمبات غير مزعجة.

هل على اللمبات الليد مخالفة في السعودية

يستفسر عدد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يرغبون في معرفة إمكانية التعرض لمخالفة في حال تركيب اللمبات الليد في السيارة، والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور قد صرحت أنه بالفعل يوجد عليها مخالفة، حيث يعد إجراء أي تغيير في هيكل السيارة مخالفة وهذا تبعًا لنظام المرور.

شروط الفحص الدوري في السعودية

حتى يتمكن المواطن في السعودية من إجراء الفحص الدوري لابد له أن يتعرف على الشروط اللازم توافرها لديه، ومن خلال ما يلي نقدم لكم أبرز تلك الشروط:

يتوجب على المواطنين السعوديين إتمام الفحص الدوري كل 6 أشهر.

يشترط القيام بالفحص الدوري في حالة التعرض لحادث أو حدوث عطل في السيارة.

لابد من إجراء الفحص الدوري عند القيام بإجراء إصلاح في هيكل أو محرك السيارة.

من الضروري القيام بدفع رسوم الفحص الدوري على السيارة.

يجب القيام بتسليم السيارة إلى مركز الفحص الدوري المعتمد بواسطة صاحب السيارة أو من ينوب عنه وهذا عن عبر تفويض رسمي.

يلزم تقديم كافة الأوراق والمستندات الرسمية الخاصة بالسيارة والتي تتمثل في رخصة القيادة واستمارة فحص ونموذج بيئي.

يجب أن تخلو السيارة من أي عطل أو عيب فني قبل موعد الفحص الدوري.

من الضروري القيام بالفحص الدوري في حالات بيع وشراء السيارة.

يوجد العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية الراغبين في معرفة هل اللمبات الليد تمشي في الفحص الدوري، والجدير بالذكر أن نظام المرور في المملكة قام بتحديد شروط ومعايير لاجتياز الفحص الدوري، وعلى الرغم من مخالفة القانون إلا إن الأمر يختلف تبعًا لنوع السيارة.