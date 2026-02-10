الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيفية الحصول على تعريف براتب التقاعد باستخدام رقم الهوية 1447 أون لاين

كيفية الحصول على تعريف براتب التقاعد باستخدام رقم الهوية 1447 أون لاين

باتت الوثائق والمستندات المالية من أساسيات المعاملات اليومية، ومن ثم يعد خطاب تعريف بالراتب من التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من أحد أهم الوثائق المالية، لما يحويه من معلومات والتي تشمل على توضيح راتب صاحب وثيقة التعريف بالتفصيل، والمدة الزمنية المحددة التي عمل فيها في مكان عمله، كما يحتوي على تفاصيل كلا من العلاوات والزيادات التي حصل عليها، بالإضافة إلى جميع الاستقطاعات التي تم خصمها منه، وسوف نتعرف في هذا المقال على تعريف بالراتب من التأمينات الاجتماعية السعودية.

كيفية إصدار تعريف بالراتب من التأمينات الاجتماعية

من الممكن معرفة كيفية إصدار تعريف بالراتب من التأمينات الاجتماعية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ندخل إلى موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية الإلكتروني من هنا.

ثم نضغط على خيار أفراد.

وبعد ذلك نسجل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

ثم بعد ذلك نذهب إلى الصفحة الرئيسية لصاحب حساب التأمينات الاجتماعية.

وبعد ذلك نضغط على خيار خدمات المشتركين.

وبعدها نختار أيقونة إصدار شهادة.

من ثم نختار الشهادة التي نريد إصدارها.

ثم بعد ذلك نضغط على شهادة بيان مدد وأجور مشترك.

وبعد ذلك نضغط على تحميل الشهادة.

ومن ثم نطبعها.

طريقة الحصول على تعريف براتب التقاعد برقم الهوية

من الممكن الحصول على تعريف براتب التقاعد باستخدام رقم الهوية رقم الهوية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

نذهب إلى منصة مؤسسة التأمينات الاجتماعية العامة من هنا.

من الصفحة الرئيسية نضغط على خيار أفراد.

ومن ثم نضغط على تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني.

نُدخل كل البيانات المطلوبة بكل دقة، وبعد الانتهاء نضغط على متابعة.

بعد ذلك ندخل إلى الصفحة الرئيسية لموقع التأمينات الاجتماعية.

ثم نضغط على أيقونة طباعة خطاب المعاش.

ومن ثم ننتقل إلى صفحة تعريفات التأمينات الاجتماعية.

ثم بعد ذلك نضغط على التعريف بالمعاش.

من ثم نضغط فوق زر تنزيل، وبعدها نطبعه.

طريقة استخراج تعريف بالراتب للمتقاعدين

يمكن استخراج تعريف بالراتب للمتقاعدين من خلال اتباع الخطوات الآتية: