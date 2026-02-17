شراكة إستراتيجية سعودية أوروبية لتحسين سبل العيش لليمنيين

ويمثّل دعم تحسين الوصول إلى المياه في محافظة مأرب أول ثمرات الشراكة الإستراتيجية، حيث وقّع كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم اتفاقية مع مؤسسة صلة للتنمية لتنفيذ مشروع: "تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب" بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي، لتغطية 9 مناطق في 3 مديريات، مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب.
ويجسّد هذا التوقيع حرص الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على العمل المشترك والتنسيق المستمر من أجل تحسين الظروف المعيشية لكل أبناء الشعب اليمني. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق واستكشاف فرص إضافية للتعاون في قطاع المياه، إلى جانب مشاريع ومبادرات تنموية مشتركة في قطاعات أخرى.
وجاءت مراسم توقيع الاتفاقية مع المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية، علي حسن باشماخ، بحضور المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر, وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه.
وجاءت الاتفاقية حرصًا على التعاون الإستراتيجي المشترك وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتكامل الجهود التنموية، وتعظيم الأثر المستدام للتدخلات التنموية في الجمهورية اليمنية.
