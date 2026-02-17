وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره العراقي

تسلم الرسالة وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله بمقر الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
