واشنطن تخطط لسحب جميع قواتها من سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد)

أفادت وسائل إعلام أميركية، أن الولايات المتحدة تخطط لسحب جميع قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي، من سوريا خلال الشهرين المقبلين.

وذكرت وسائل الإعلام أن «واشنطن ستنهي وجودها في سوريا بعد بسط الحكومة هناك سيطرتها على البلاد، وتعهد قوات سوريا الديموقراطية، بالاندماج في مؤسسات الدولة».

ويأتي هذا القرار بعد انسحاب القوات الأميركية مؤخراً من بعض القواعد في سوريا، بينها «التنف والشدادي»، بعد أن كان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد استخدمها لقتال تنظيم «داعش» الإرهابي.

ومع اكتمال عملية الانسحاب، سينتهي الوجود العسكري الأميركي في سوريا، والمستمر منذ نحو 10 سنوات.

وأشار مسؤولان أميركيان إلى «أن الجيش الأميركي أنهى انسحابه من قاعدة التنف الاستراتيجية الواقعة على الحدود السورية الأردنية العراقية، وكذلك من قاعدة الشدادي الجوية شمال شرقي سوريا مطلع فبراير الجاري».