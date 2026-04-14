وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني مستجدات مفاوضات السلام

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي. وجرى، خلال الاتصال، بحث المستجدات في أعقاب مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وتبادل وجهات النظر حيالها.

كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي. وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وضمن الاتصالات والمباحثات الدبلوماسية حيال الوضع في المنطقة، تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية قرغيزستان، جينبيك قولوبايف. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.