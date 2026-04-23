ترامب يدلي بتصريحات بشأن مضيق هرمز

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بتصريحات بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة "تسيطر بشكل ‌كامل" على الممر المائي.
وأعلن ترامب أنه أمر قوات بلاده البحرية بتدمير أي قوارب تزرع ألغاما في المضيق.
وكتب الرئيس الأميركي، عبر منصته تروث سوشال للتواصل الاجتماعي "أمرتُ البحرية الأميركية بإطلاق النار وتدمير أي قارب، مهما كان صغيرا... يزرع ألغاما في مياه مضيق هرمز".
وأضاف "يجب ألا يكون هناك أي تردد. كما أنّ كاسحات الألغام التابعة لنا تعمل حاليا على تطهير المضيق".
وقال ترامب إن ⁠الولايات ​المتحدة "تسيطر بشكل ‌كامل" على مضيق هرمز.
وأكد أن ​الممر المائي ​سيظل "مغلقا ‌بإحكام" ⁠حتى ‌تتوصل ‌إيران إلى ⁠اتفاق مع الولايات المتحدة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

