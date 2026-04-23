الاتحاد الأوروبي يقدم قرضا كبيرا لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أقر الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي اليوم الخميس قرضا كبيرا بقيمة 90 مليار يورو لدعم كييف، فيما أعاد الرئيس الأوكراني إثارة النقاشات حول "العضوية الكاملة" لبلاده في التكتل القاري.

وتوجه فولوديمير زيلينسكي إلى قبرص لحضور قمة أوروبية في مدينة "آيا نابا" السياحية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن "امتنانه الشديد" إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في هذا "اليوم العظيم" بعد رفع الفيتو المجري ضد القرض.

وذكر أن مبلغ 90 مليار يورو، الذي خصصه الاتحاد الأوروبي في عامي 2026 و2027، سيستخدم "لتقوية" الجيش الأوكراني و"زيادة الإنتاج في مجال الدفاع الجوي" و"حماية" شبكة الطاقة.

تأمل أوكرانيا في الحصول على دفعة أولية بحلول نهاية مايو أو بداية يونيو.

لكن زيلينسكي أكد أن أوكرانيا تستحق "عضوية كاملة" في الاتحاد الأوروبي، وليس مجرد "مزايا رمزية".