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ترامب: الأضرار بالسفن في الخليج ستعوض من الأموال الإيرانية المجمدة

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

  • ترامب: الأضرار بالسفن في الخليج ستعوض من الأموال الإيرانية المجمدة 1/2
  • ترامب: الأضرار بالسفن في الخليج ستعوض من الأموال الإيرانية المجمدة 2/2

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 02:46 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، أن الأضرار التي تلحق بالسفن التي تهاجمها إيران في الخليج سيتم تعويضها من الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة.
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال قائلا: "ليكن هذا البيان بمثابة إعلان، من الآن فصاعدا وحتى إشعار آخر، أي أضرار ستلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بها، سيتم تعويضها من الأموال الإيرانية التي هي في حوزة الولايات المتحدة وتحت سيطرتها".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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