الجيش الأمريكي: الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري

أخبار متعلقة عاجل.. الجيش الأمريكي يبدأ تنفيذ غارات جوية جديدة على إيران انفجارات في كييف عقب تحذير من هجوم صاروخي روسي

غارات أمريكية جديدة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل الليلة موجة مكثفة من الضربات على إيران، وأنه استهدف خلالها عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري.ونقلت قناة العربية عن الجيش الأمريكي أن ضرباته استهدفت الرد على محاولة إيران استهداف القوات الأمريكية أمس، والحد من تهديدات إيران للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة الدولية.كما أفاد الجيش الأمريكي بأن ضرباته شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت صواريخ ومسيرات.وكان الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ غارات جوية جديدة على إيران، بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس.وتمثل هذه الغارات أول ضربات أمريكية داخل إيران منذ قرر الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، تعليق حملة القصف لإتاحة فرصة جديدة للمفاوضات.ونقلت قناة العربية عن إعلام إيراني خبر سماع دوي انفجارات في عدة مناطق في إيران.ولفتت إلى شن غارات على أهداف في مدينة عبادان جنوب إقليم الأهواز، وإلى سماع دوي انفجارات في نور آباد بمحافظة فارس جنوب إيران.كما أفاد إعلام إيراني بوقوع انفجارات في بوشهر وبندر عباس جنوب إيران.