ترامب: مجلس السلام توصل لاتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس والفصائل في غزة

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن مجلس السلام الذي يرأسه توصل إلى اتفاق بشأن "نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل" في قطاع غزة.

وقال ترامب على شبكته تروث سوشال: "اليوم، توصل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي لنزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة بشكل كامل. إنها خطوة هائلة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين". اتفاق مجلس السلام وقال ترامب إن الاحتلال سينسحب من قطاع غزة بمجرد تجريد حركة حماس من السلاح.

وكتب ترامب على شبكته تروث سوشال "مع تقدم عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية وستتعاون قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لضمان الأمن في غزة".

