الحر يضرب ألمانيا.. 10 آلاف وفاة إثر ارتفاع درجات الحرارة خلال 2026

درجات الحرارة

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ 40 درجة مئوية في عدة مناطق في ألمانيا الخميس.وسجلت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية "دي دبليو دي" أعلى قراءة أولية بلغت 40.5 درجة مئوية في مدينة بيرنبورج على نهر زاله بولاية سكسونيا-آنهالت شرق ألمانيا.وجاءت بعدها مدينة كيتسينجن في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا بـ 40.4 درجة، ثم أولسباخ في ولاية بادن- فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا بـ 40.2 درجة، تلتها فرانكفورت آم ماين وباد ناوهايم في ولاية هيسن غربي ألمانيا بـ 40.1 درجة، ثم راينفيلدن في ولاية بادن-فورتمبرج بـ 40 درجة.وبذلك سجل رقم قياسي جديد لدرجات الحرارة في يوليو الجاري في ثلاث ولايات هي سكسونيا - آنهالت وبادن - فورتمبرج وبافاريا، إلا أن هذه القراءات لا تزال أولية.أما الرقم القياسي الوطني لأعلى درجة حرارة في ألمانيا، فلم يكسر، إذ لا يزال يبلغ 41.8 درجة مئوية، وقد سجل في موكرن-دريفيتس بولاية سكسونيا-آنهالت خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد في أواخر يونيو الماضي.ووفقًا لتقديرات معهد روبرت كوخ، توفي في ألمانيا هذا العام ما يقرب من عشرة آلاف شخص نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، وحتى 19 يوليو بلغ عدد الوفيات 9800 حالة، وهو عدد يفوق إجمالي الوفيات المرتبطة بالحر في أي عام كامل منذ 2016.