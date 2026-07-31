واشنطن تشن موجة ضربات على مواقع إيرانية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش الأمريكي أن قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنهت، عند الساعة العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، "بنجاح" موجة مكثفة من الضربات العسكرية ضد إيران، وذلك رداً على محاولات شن هجمات صاروخية إيرانية استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أمس.

وقالت القيادة المركزية، في بيان نشرته على منصة "إكس"، إن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ الضربات عند الساعة الثامنة مساءً، واستهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية، ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع المراقبة والدفاع الساحلي، والقدرات البحرية.

وأضاف البيان أن الضربات تهدف إلى "الحد بشكل أكبر من التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية، وحركة الملاحة التجارية، ودول الخليج المجاورة".

وأشار إلى أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينتشرون حالياً في منطقة الشرق الأوسط، وهم في حالة جاهزية ويقظة قتالية عالية.

في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي عدة انفجارات في مناطق متفرقة من جنوبي إيران، بينها انفجاران في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان، وانفجار في جزيرتي أبو موسى وكيش بالمحافظة نفسها، إضافة إلى سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينة آبادان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن مسؤول في محافظة هرمزغان أن فرق الإنقاذ تحاول تحديد موقع شخصين عالقين تحت أنقاض منزل في جزيرة قشم، عقب الهجمات التي وقعت فجر الخميس.

المصدر : وكالات