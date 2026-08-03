أمريكا.. عناصر الإطفاء يعملون على احتواء حرائق ضخمة في واشنطن

تفاقم الحرائق الحرجية

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 10:42 مساءً كتب شريف احمد - يعمل عناصر الإطفاء الاثنين على احتواء حرائق ضخمة في مدينة سبوكن في شمال غرب الولايات المتحدة، بعدما أفاد مسؤولون بأن النيران أتت على مئات المباني فيها.وطُلب من عشرات الآلاف من السكان إخلاء منازلهم في نهاية الأسبوع، فيما اندلعت ثلاثة حرائق مختلفة في المدينة وفي محيطها في شرق ولاية واشنطن.وحذّرت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية من "الأحوال المناخية المؤاتية للحرائق الحرجة بشدّة" في المنطقة بسبب رياح عاتية وجفاف قياسي.وجرى إجلاء حوالى 60 ألف شخص في مدينة سبوكن بموجب أعلى مستوى إنذار أصدرته السلطات، وفق ما أفاد رئيس الشرطة كيفن هال الأحد.وصرّحت رئيسة البلدية ليزا براون خلال إحاطة إعلامية أن "مئات المنازل والعمارات فقدت"، متوجّهة بالقول "لهؤلاء الذين يعانون الأمرّين راهنا في منطقتنا: قلوبنا معكم ونحن إلى جانبكم على المدى الطويل".وأقامت سلطات المدينة حيث باتت نوعية الهواء غير سليمة بسبب الدخان المتصاعد من الحرائق ملجأ لمن تم إجلاؤهم في مركز سبوكن للمؤتمرات.وأفاد كبير المسؤولين في المنطقة جون نويلز بعدم تسجيل أي وفيات أو إصابات حتى الساعة، منبّها من أن الوضع قد يتغيّر "نظرا لنطاق" الكارثة.وأشار حاكم ولاية واشنطن بوب فيرغوسن الذي أعلن حال الطوارئ إلى أن الولاية تشهد السنة االرابعة على التوالي من الجفاف، فيما يؤدّي التغير المناخي إلى تفاقم الحرائق الحرجية.