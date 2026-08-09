مقتل طفلين وإصابة أربعة بانفجار ذخائر غير منفجرة جنوب أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل طفلين وإصابة أربعة آخرين في حادثين منفصلين ناجمين عن ذخائر غير منفجرة في ولاية غزني جنوب البلاد.

وقالت قيادة الشرطة، في بيان نقلته وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء، إن الحادث الأول وقع بعد ظهر أمس السبت في قرية نوجي ضمن نطاق المنطقة الأمنية الرابعة بمدينة غزني.

وأوضح البيان أن الأطفال كانوا يلعبون بذخائر غير منفجرة عندما انفجرت، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف أن الحادث الثاني وقع أمس السبت في قرية مير حسن بمنطقة قره باغ، حيث أُصيب طفل آخر.