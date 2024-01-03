تعنّت الحوثيين يؤجّل انعقاد مشاورات الأردن بشأن الأسرى إلى أجل غير مسمى 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الفريق الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، تأجيل انعقاد جولة المفاوضات التي كان مقررا انعقادها بالأردن هذا الأسبوع "إلى أجل غير مسمى".

وعزى فضائل في منشور له على منصة إكس، سبب التأجيل إلى "تعنت الحوثي وعرقلته لهذا الاجتماع.. بعد ان أعاقت انعقاد الجولة المقررة في نوفمبر الماضي بسويسرا".

وقال فضائل إن التأجيل يأتي في "استمرارا للممارسات التي ترتكبها الميليشيات بحق الشعب اليمني واستغلالها الملفات الإنسانية سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي التزام او مسئوليه أخلاقية حتى تجاه أسراهم"، كما قال.

وكان رئيس الوفد الحكومي يحي كزمان قد اتهم في وقت سابق، مليشيا الحوثي بإفشال بإفشال المفاوضات التي كان مقرر انعقادها خلال يناير الجاري في الأردن.

وقال كزمان: "مرة أخرى تثبت جماعة الحوثي أنها تتعمد إطالة معاناة آلاف المختطفين والأسرى وعائلاتهم".

وأضاف، "نوفمبر الماضي أعاقت انعقاد المفاوضات بسويسرا والآن تعيقها بالأردن".

وأشار كزمان إلى أن مليشيا الحوثي "تواصل المعايدة باسم الشعب وقضاياه وثوابته"، مختتما تصريحه بالقول "المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية".