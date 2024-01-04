مواطنون يوثّقون واقعة اعتدائهم على شاب بطريقة وحشية في عدن (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم - تعرض شاب مدني، للاعتداء بشكل وحشي ومهين، من قبل أشخاص قاموا بتكبيلة على عمود كهرباء، في العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة عسكريا وأمنيا، لسيطرة تشكيلات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وقالت مصادر محلية، إن حادثة الاعتداء على الشاب حصلت في مديرية المنصورة شمال عدن، بعد اتهامه بمحاولة سرقة منزل.

وأظهر

الله المستعان ماهذا الجرائم والإنتهاكات في عدن وين الدولة هل هذه هي الدولة المنشودة تعذيب مواطن مسكين عشان سرق شوية حديد وباعه سكراب pic.twitter.com/sgAO2kWRFG — راشد معروف (@RashidMaarouf) January 3, 2024

متداول، مساء الاربعاء، لشاب مكبل اليدين والقدمين على عمود كهرباء، وهو يتعرض لاعتداء وحشي، والضرب بالهراوات من قبل قبل شخصين، حيث قاما بتوثيق تناوبهما بالاعتداء على الشاب أمام المارة.

من جانبها، قالت الأجهزة الامنية بعدن، إن شرطة كابوتا بالمنصورة قبضت على أحد المتهمين بالاعتداء على الشاب، مشيرة إلى أنها تعمل على تتبع بقية المتهمين للقبض عليهم، على حد قولها.