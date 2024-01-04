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عدن - ياسمين التهامي - بعد ان اطلقو النار بهذه الطريقة الصادمة في السعودية.. الامن يداهم المكان ويتم الضبط على الفور
الخميس 4 يناير 2024 الساعة 10:25
ألقت شرطة منطقة نجران القبض على مواطنين لإطلاقهما النار من سلاحين ناريين بالهواء في مناسبة اجتماعية معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر.
وضبط بحوزتهما سلاحان آخران، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.