عدن - ياسمين التهامي - بعد ان اطلقو النار بهذه الطريقة الصادمة في السعودية.. الامن يداهم المكان ويتم الضبط على الفور

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان اطلقو النار بهذه الطريقة الصادمة في السعودية .. الامن يداهم المكان ويتم الضبط على الفور والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012