عدن - ياسمين التهامي - تيك توكر سعودية تحث على الزواج من الرجال الصغار في السن .. لهذا السبب الغريب!

الخميس 4 يناير 2024 الساعة 10:26

حثت إحدى الناشطات على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك على الزواج من الرجال الصغار في السن خلال مقطع انتشر بشكل كبير.

وقالت التيك توكر‏”الحريم الأربعينيات والخمسينيات المطلقات والأرامل والله قام سوقنا، وصلتني قصص كثيرة لعلاقات ناجحة ومفعمة بالحب، يمكن لأن جيل الصغار أوعى”.

وأضافت” نساء في الأربعينات والخمسينات أرسلوا رسائل لي على الخاص أكدوا أنهم يعيشون تجارب زواج مع شباب صغار مفعمة بالسعادة وعلى مدار سنوات طويلة