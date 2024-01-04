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مقتل شاب برصاص مجهولين في مديرية السبرة شرقي إب

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المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شاب ثلاثيني، اليوم الخميس، برصاص مجهولين في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).
 
وقالت مصادر محلية، إن الشاب (مالك عبده قاسم العشاري) قتل برصاص مجهولين في منطقة نجد الجماعي مركز مديرية السبرة، جنوب شرق إب.
 
وأضافت المصادر أن الشاب الذي كان يعمل في إحدى العمارات تعرض لطلق ناري طائش أرداه قتيلاً على الفور، فيما لاتُعرف على الفور ظروف الحادثة.
 
وشكا الأهالي من تأخر الأجهزة الأمنية المعنية التابعة لمليشيا الحوثي بالحضور إلى موقع الحادثة رغم مرور وقت طويل على وقوعها.
 
وتشهد مديرية السبرة وباقي مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجريمة الجنائية.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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