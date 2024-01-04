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عدن - ياسمين التهامي - بشرتك ناعمة بيضاء مثل القشطة .. اعملي كولاجين النشا لشد وتفتيح البشرة والنتيجة من أول استخدام

تعاني الكثير من النساء من مشاكل البشرة المختلفة، مثل التجاعيد، والبقع الداكنة، والكلف، وحب الشباب، وتبحث الكثيرات عن طرق طبيعية وآمنة لشد البشرة وتفتيح لونها، وكولاجين النشا هو أحد العلاجات الطبيعية الفعالة لشد البشرة وتفتيح لونها، ويتكون الكولاجين من بروتينات تساعد على تجديد خلايا البشرة وشد الأنسجة، والنشا هو عنصر طبيعي له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.كولاجين النشا هو علاج طبيعي فعال لشد البشرة وتفتيح لونها وهو آمن وسهل التحضير، ويمكن استخدامه في المنزل ومع الاستخدام المنتظم، يمكن أن يساعد كولاجين النشا على تحسين مظهر بشرتك بشكل ملحوظ.

مكونات عمل كولاجين النشا لشد وتفتيح البشرة

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.طريقة التحضير

اخلطي النشا والحليب وعصير الليمون في وعاء صغير.

ضعي الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامه كريميًا.

اتركي الخليط ليبرد تمامًا.

طبقي الخليط على بشرتك النظيفة واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.نصائح عند عمل كولاجين النشا لتفتيح وشد البشرة

يمكنك استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى الخليط لزيادة ترطيب البشرة.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند إلى الخليط لزيادة نعومة البشرة.فوائد كولاجين النشا للبشرة

يساعد على شد البشرة ومنع ظهور التجاعيد.

يساعد على تفتيح لون البشرة وتوحيدها.

يساعد على تجديد خلايا البشرة وإزالة الخلايا الميتة.

يساعد على ترطيب البشرة ومنع جفافها.

يساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

ملحوظة: إذا كانت بشرتك حساسة، فاختبري الماسك على منطقة صغيرة من بشرتك قبل استخدامه على كامل الوجه.