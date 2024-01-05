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عدن - ياسمين التهامي - إحالة البلوجر المصرية الشهيرة آية إيهاب للجنايات.. والكشف عن التهم الموجهة

قررت جهات التحقيق في مصر، إحالة البلوجر الشهيرة آية إيهاب، إلى محكمة الجنايات، بعد القبض عليها الفترة الماضية.​​​حيازة مخدرات

ووجهت عدة تهم لآية منها حيازة 860 طربة حشيش، بمبالغ مالية وصلت لـ9 ملايين جنيه، وتواجدها مع أحد الأشخاص داخل شقة كائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن البلوجر آية إيهاب وصديقها رامي يتخذان من شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام وكراً لمزاولة مهنة الاتجار في المواد المخدرة بشكل مستمر.

علاقة آثمة

بينت التحريات وجود علاقة آثمة بين الشاب والفتاة، وممارستهما للرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية، بالإضافة إلى تعاونهما في تجارة المواد المخدرة وبيعها، واستخدام سيارتي X6 في ذلك.

يذكر أن البلوجر آية إيهاب هي شابة في العشرينات من عمرها، بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" منذ أكثر من عامين، ولديها صفحات على مواقع مختلفة، ولكنها نالت شهرتها على تطبيق تيك توك، حيث تقدم محتوى ترفيهيًّا، تستعرض بعض الرقصات في فيديوهات قصيرة، وتحظى فيديوهاتها بملايين المشاهدات وآلاف الإعجابات.فيديوهات منوعة (@EsmailBaher) December 24, 2023