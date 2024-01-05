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عدن - ياسمين التهامي - امرأة اخافت الشيطان نفسه بعد ان فعلت هذا الأمر البشع في زوجها

أدلت زوجة المصري المتهم بقتل بائع خضار بعد ضبطه أثناء ممارسة العلاقة المحرمة معها في دار السلام بمصر، باعترافاتها عن الجريمة.

ممارسة الرذيلة

وقالت الزوجة، إن شقيقة زوجها كشفت علاقتها ببائع الخضار بأنه يأتي لممارسة الرذيلة معها أثناء خروج زوجها من المنزل إلى عمله، لافتة إلى أن شقيقة زوجها أمسكت بهاتفها اكتشفت خيانتها لشقيقها، وأثناء ذلك وردت إليها مكالمة من عشيقها.استدراج العشيق

وأكملت: ردت على عشيقي شقيقة زوجي واستدرجته حتى تكشف تفاصيل العلاقة، مشيرة: أشرف اتصل بيا والتليفون كان في إيديها وهي ردت عليه وقالها جوزك هينزل امتي بكره عشان أجيلك فساعتها قالتله بكره علي الظهر هينزل، وفق "القاهرة 24".معاكسة ووعد

وزادت: شقيقة زوجي قعدت تتكلم معايا وقالتلي احكيلي علي اللي حصل عشان ما قولش لجوزك إنك بتكلمي رجالة وأنا حكيتلها كل حاجة وقولتلها إنه كان بيعاكسني وكان بيجيلي البيت وساعتها وعدتني إنها مش هتقول لحد وأنا قعدت أبوس إيديها إنها ماتقولش لجوزي وهي وعدتني إنها مش هتقول لجوزي حاجة.ضرب وشتيمة

وتابعت: بعدها بيومين لقيت جوزي وأخته دخلوا عليا الشقة وقعد يضرب فيا بالأقلام وقعد يقولي أنتي بتخونيني وقعد يشتمني وساعتها عرفت إن شقيقته قالتله كل حاجة وساعتها أنا اعترفت له بكل حاجة، مبينة أنه عند انتهاء زوجها من ضربها طلب منها استدراج عشيقها إلى الشقة، وبالفعل اتصلت به وطلبت منه أن يأتي إليها لممارسة العلاقة.صراخ وضرب

وتابعت: أول ما دخل عشيقي من شباك المنور كالعادة أنا دخلته أوضة النوم وزوجي وأخته دخلوا من باب الشقة وقعدوا يضربوا فيه هما الثلاثة بعصيان وبرجليهم وبأيديهم وربطوه بحبل غسيل وسلك كهرباء وربطوا علي بوقه بفوطة عشان هو كان بيصرخ وهو بيتضرب عشان يكتموا صوته وفضلوا يضربوا فيه ورأسه كانت بتتخبط في الأرض.