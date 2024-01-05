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عدن - ياسمين التهامي - الزنجبيل الدافئ على الريق يخلصك نهائيا من مرض خطير وبسرعة مدهشة؟

يعد التهاب الحلق من المشاكل الشائعة التي قد نواجهها في مختلف المواسم بسبب عوامل متعددة، وبكل الحالات تعتبر مزعجة وقد تترافق بمضاعفات أخرى أيضاً كالحمى، السعال، سيلان الأنف وغيرها.

وبالطبع هناك الكثير من الأدوية القادرة على معالجة تلك المشكلة الصحية ويجب تناولها بعد استشارة الطبيب. ولكن لتسريع الشفاء من التهاب الحلق، يُنصح باضافة أطعمة معيّنة تحتوي على عناصر وفيتامينات مهمة للجسم بشكلٍ عام وبالتالي انّها مفيدة لعلاجكم في هذه الحالة.من المعروف أنّ الحمضيات غنية كثيراً بالفيتامين س، وهي من أهم الأطعمة التي يجب على الشخص الذي يُعاني من التهاب الحلق تناولها وأهمها الليمون والبرتقال.

وعدا عن تناول تلك الحمضيات، يمكن أيضاً اضافة القليل من الشرائح منها في الماء والمشروبات الدافئة أو الباردة.

شوربة الدجاج طبق دافئ وغني جداً بالفيتامينات، الّا أنّ الأهم في ذلك أنّه من الأطعمة القادرة على علاج التهاب الحلق بفضل الدجاج والمرق بالاضافة للخضراوات التي يتم اضافتها في الشوربة منها الجزر، البطاطس، البقدونس، الكوسا وغيرها.

العسل يساعد العسل الطبيعي بشكلٍ كبير على علاج مشاكل الحلق ومن بينها الالتهاب، كما أنّه من الأطعمة التي تحد من السعال في حال كنتم تعانون منه أيضاً، ويساهم في تأمين الليونة للحلق.

الزنجبيل مع اضافته على الأطباق، السلطات والمشروبات الدافئة، يعمل الزنجبيل على تسريع الشفاء من التهاب الحلق بفضل كل العناصر الموجودة به. ويمكن استعمال شرائح الزنجبيل الطازجة أو برشها، كما يمكن استخدام الزنجبيل الباودر.

الزبادي بما أنّه يحتوي على عناصر مضادة للالتهابات، يعتبر الزبادي من الأطعمة المفضلة للأشخاص الذين يُعانون من التهاب الحلق، كما أنّه من الأطعمة الباردة والمناسبة جداً لهذه المشكلة الصحية.