إب..مسلحون حوثيون يعتدون بالضرب على صاحب محل تجاري بسبب عجزه عن دفع اتاوات مالية

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى عناصر من مليشيا الحوثي على صاحب محل تجاري في مدينة إب (وسط اليمن)، بسبب عجزه عن دفع اتاوات مالية فرضت عليه دون وجه حق.



ونشر الناشط الإعلامي، إبراهيم عسقين، مقطعا مسجلا حدث أمس الأول (الجمعة) داخل محل الكترونيات في مدينة إب، اقتحمه مسلحون حوثيون وطالبوا صاحبه بدفع إتاوات مالية.



وأضاف أن صاحب المحل أبلغهم بعدم امتلاكه أموال بسبب ركود العمل، غير أن العناصر الحوثية اعتدت عليه بالضرب، وتوعدته بالعودة لضربه واقتحام محله مجددا إذا لم يدفع لهم جبايات طائلة فوق قدرته.



ويتعرض ملاك المحال التجارية في مدينة إب وباقي مديرياتها لانتهاكات يومية من قبل عناصر المليشيا الحوثية التي تفرض عليهم اتاوات مالية تحت مسميات مختلفة، الأمر الذي دفع ببعضهم إلى الإفلاس.

