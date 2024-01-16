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عدن - ياسمين التهامي - عاجل..العاملين في هذه المهن سيتم ترحيلهم من السعودية خلال الأيام القادمة!

تضم السعودية العديد من الأشخاص الذين يقومون فيها من جميع الجنسيات ويعملون قي شركاتها ومؤسساتها العامة، كي تحقق التكافؤ الاجتماعي بين أفراد الوطن وتوفير فرص التوظيف للجميع، وقد اصدرت وزارة الموارد البشرية السعودية قرار يقضي بتوطين المهن التي في 2023، وفي هذا المقال سوف نتعرف على المهن التي سيتم توطينها والمهن المسموح بها للاجانب في المملكة 2023.المهن التي سيتم توطينها في السعودية عام 2024

صدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قراراً بتحديد المهن. والهدف هو تنظيم توزيع العمل في البلاد وضمان وظائف دائمة للمواطنين السعوديين. فيما يلي المهن المترجمة في المملكة العربية السعودية:

مدير إدارة شؤون العمل والموظفين.

كاتب الشكوى.

كبير موظفي الموارد البشرية.

موظف الإستقبال.

كتبة الموارد البشرية ومديرو الموارد البشرية.

أخصائي موارد بشرية.

كاتب الزمن.

أمين صندوق.

مستقبل المريض.

حارس أمن خاص.

مسئول العلاقات الحكومية.

الناسخ.

العاملون في محلات الملابس النسائية.

وكيل الجمارك.لعام 2024

وبحسب أنظمة المملكة فإن هناك بعض المهن التي لا يسمح للأجانب بالعمل فيها وتتعرض المؤسسات للمساءلة والغرامات في حال مخالفة قرار التأميم وهي:

مهنة مدير الموارد البشرية.

المهنة المهنية الشخصية.

مدير إدارة شؤون العمل والموظفين.

مدير الموارد البشرية.

مهنة موظف في قطاع المطاعم.

مدير التسويق أو المبيعات.

ممثل خدمة العملاء.

مهنة إدخال البيانات.

الكاتب الإداري.

مدير الصيانة.

رئيس الخدمات العامة.

المشرف المركزي .

ممثل العمل الشخصي.

وظيفة أمين الصندوق.

حارس أمن خاص.

مهنة المرأة في محلات الملابس النسائية.

مهنة المخلص الجمركي.

المهنة : مدير علاقات أو موظف استقبال.

المهن التي تم توطينها في 2023وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوطين المهن والوظائف وتنظيمها في الدولة، ليتم توفير فرص عمل متكافئة في المجتمع وتعزيز بنية الاقتصاد السعودي وتنميته.

ومن المهن التي سيتم توطينها:

مترجم فوري.

المسؤول عن شؤون العمل والعمال.

أخصائي لغات كاتب الشكاوى والبلاغات.

مدير الموارد البشرية.

موظف الاستقبال الفندقي.

المسؤول عن إدارة الموظفين وشؤونهم.

أمين الصندوق.

حارس الأمن الخاص

.من المهن الجديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية توطين مجموعة جديدة من المهن، وشملت المهن والأنشطة الموطّنة توطين مهن إدارة المشاريع، ومهن المشتريات، ومهن المبيعات، ومنافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن، بالإضافة إلى منافذ أنشطة التزيين والخياطة النسائية، وذلك على عدة مراحل.

وشمل توطين مهن إدارة المشاريع (مدير إدارة المشاريع، أخصائي إدارة مشاريع)، وسيكون تنفيذ القرار على مرحلتين؛ المرحلة الأولى بنسبة 35٪؜، والثانية بنسبة 40% من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 6000 ريال.كما تم توطين مهن المشتريات بنسبة 50% للمنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المشتريات، وتوطين مهن المبيعات بنسبة 15% للمنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن المبيعات، وتشمل مهن المشتريات؛ مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة، وأخصائي مناقصات، في ما تشمل مهن المبيعات؛ مدير مبيعات، مدير المبيعات الداخلية، وخدمات الزبائن، أخصائي براءة الاختراع، خبير مبيعات تسويق، بائع آلات طابعة واستنساخ، بائع حاسبات، مندوب مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، مدير مبيعات جملة، أخصائي تجاري، أخصائي مبيعاتكما أعلنت الوزارة بدء تطبيق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود، وكذلك بدء تطبيق توطين قطاع الأجهزة الطبية لمرحلته الثانية.

ويشمل توطين أنشطة البريد ونقل الطرود قصر مهنة الرؤساء التنفيذيين على السعوديين، وتوطين مهن المستوى الأول من الإدارة العليا بنسبة 50 % في جميع المنشآت المرخصة من قبل الجهة الإشرافية لممارسة أنشطة البريد ونقل الطرود، حيث تم التوطين بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل.فيما شملت المرحلة الثانية من توطين قطاع الأجهزة الطبية؛ توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80%، وتوطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50%، حيث جاء بالتعاون مع وزارة الصحة، ويسري على جميع المنشآت العاملة في أنشطة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

المهن غير المسموح بنقلها إلى المملكة 2024

وحددت وزارة التنمية البشرية بعض المهن غير المستهدفة لإدراجها في نظام التوطين، ومنها:

المهنة : نظافة .المهنة عامل تحميل وتفريغ.

مشغلو المقامرة الذين يحتاجون إلى مشغلين ذوي خبرة خاصة وشهادات خاصة.

فوائد توطين المهن في المملكة العربية السعودية

نظام توطين المهن في المملكة العربية السعودية يعود على البلاد بفوائد عديدة، من أهمها:

تلتزم المملكة بتدريب المواطنين السعوديين لدخول سوق العمل السعودي ليحلوا محل العمال الأجانب في المملكة.

لذلك، وانطلاقاً من رؤية المملكة بأن للمواطن السعودي الحق في العمل وتوفير الحياة الكريمة لنفسه ولأفراد أسرته، أصدرت المملكة قائمة المهن التي سيتم تأميمها ليتمكن المواطن السعودي، ضمن حدود خبرته ومهاراته ومعارفه يمكن أن تعمل الشهادات.ومن شأن هذا القرار أن يرفع مستوى الاقتصاد السعودي الذي يسخر كفاءة المواطنين السعوديين في تنميته.

يساعد التأميم على تقليل نسبة البطالة في المجتمع السعودي. وبمجرد وصول معدل البطالة إلى أقل من 14%، تصبح البلاد أكثر ثراءً وتحقق التقدم المنشود.

شروط التسجيل لمهن التوطين في السعودية

بعد التعرف على المهن التي سيتم توطينها في السعودية عام 2024، وضعت الدولة بعض الشروط التي يجب توافرها للتسجيل للتوطين، وهي كما يلي:يقتصر التقديم على الجنسيات السعودية.

أن يتراوح عمر المتقدمين بين 18 و40 عاماً.

يقدم مقدم الطلب رقم هاتفه المحمول.

نظام السعودة يقبل الأولاد والبنات.

ألا يكون المتقدم يدرس أو يعمل في الخدمة العامة.

الراتب يبدأ من 2000 ريال سعودي.

لا يوجد حد أقصى لعدد المتقدمين.

كيفية التسجيل في التوطين بوزارة الموارد البشرية

حفاظاً على فرص العمل التي تعمل المملكة العربية السعودية على توطينها لصالح المواطنين السعوديين، لا بد من التسجيل في برنامج التوطين من خلال استكمال الخطوات التالية:

الدخول إلى الصفحة الرسمية لمنصة التوطين من هنا.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني لتسجيل الدخول.

انقر على أيقونة التالي لتسجيل باقي المعلومات المطلوبة.

تحقق من التفاصيل الخاصة بك بعناية ثم انقر فوق تسجيل.