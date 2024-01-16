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فتوى صادمة لا يصدقها العقل .. شيخ سعودي يعتبر هذا النوع من الرياضة شرك بالله؟

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عدن - ياسمين التهامي - فتوى صادمة لا يصدقها العقل .. شيخ سعودي يعتبر هذا النوع من الرياضة شرك بالله؟

قال الشيخ " فهد القرني" إن ممارسة اليوجا شرك بالله.

 

وحذر الراقي ومفسر الأحلام فهد القرني الفتيات من اليوجا ووصفها بالشرك.وردا على متابعة قالت خلال مقطع فيديو : "قبل 8 سنوات كان يجي لي إلهام"، قال: " ما هو إلهام، إياكي طرق هذه الأبواب".

 

وقاطعته المتابعة قائلة : " ما طرقت" فرد المفسر: "ما طرقتي إلى الآن تبحثين وإلى الآن عندك اليوجا، وإلى قريب جدا تقرأين عن هذه الأشياء كلها وفي العمل وفي كل مكان".

 

وأرفق الروقي الفيديو بتعليق :"احذروا حتى من الخوض والمناقشة في علوم الطاقة وممارسات اليوجا "تنفسات"، والاستشعار وخداع النفس بالإلهام الإلهي والأبراج والكف والفنجان". وأضاف: " فهي شرك بالله "اتقوا الله".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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