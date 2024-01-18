النخبة الحضرمية تمنع قوات تابعة لـ"درع الوطن" دخول المكلا والانتقالي يهدد بالتصعيد

المنامة - ياسر ابراهيم - مَنَعَت ما تسمى بقوات "النخبة الحضرمية" المدعومة إماراتيا، الاربعاء، آليات وقوات عسكرية تابعة لألوية "درع الوطن"، من دخول مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرق اليمن).

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات النخبة أوقفت العشرات من الآيات العسكرية القادمة من سيئون التابعة لقوات "درع الوطن"، بمنطقة الأدواس، ومنعتها من دخول المكلا.

ووفقا للمصادر، فإن إجراءات النخبة الحضرمية، يعد تمردا لتوجيهات محافظ المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي، الذي وجه المنطقة العسكرية الثانية بتسهيل مرور تلك القوات من سيئون إلى المكلا.

وكانت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي، وجهت تعميم لقيادة المنطقة العسكرية الثانية وعمليات أمن وشرطة حضرموت الساحل وعمليات القيادة والسيطرة، بتسهيل مرور 50 طقم عسكري و 5 آليات إلى المكلا.

ومساء الاربعاء، هددت ما تسمى بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت، بالتصعيد إن لم تنسحب تلك القوات.

وقالت هيئة الانتقالي في بيان لها، إنها تدعم وتساند قرارات قوات النخبة الحضرمية، مضيفة أنها ليست "ضد قوات درع الوطن؛ ولكن مع نشرها لتأمين مناطق الوادي والصحراء"، على حد قولها.

واعتبر مراقبون قرار منع قوات درع الوطن من دخول المكلا بأنه يأتي في اطار الصراع بين السعودية والإمارات على محافظة حضرموت، حيث تدعم السعودية قوات درع الوطن، والإمارات تدعم النخبة الحضرمية.