وزير إسرائيلي سابق يشعر بـ"الإحباط".. صحيفة عبرية: حماس تعيد بناء كتائبها في شمال غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأنّ حركة حماس في شمال قطاع غزة، بدأت عملية إعادة بناء كتائبها التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، تمكّنه من تفكيك قدراتها العسكرية.



ويلاحظ الجيش الإسرائيلي محاولة حركة حماس إعادة تأهيل الكتائب المقاتلة في القطاع، وإعادة بناء هيكلة جزء من الكتائب، وفق ما أوردته الصحيفة.



ولفتت إلى أنه في الأسابيع الأخيرة بدأ جيش الاحتلال تقليص قوات الاحتياط المتواجدة في شمال القطاع، وفي الأيام الأخيرة بدأ أيضاً بتقليص القوات النظامية ومن بينها قوات "لواء غولاني" والمدرعات والوحدات الخاصة.



وبقيت الفرقة 162 في شمال القطاع في محاولة لفرض سيطرة أمنية على المكان، الذي تقول الصحيفة إنّ الكتائب القوية في حركة حماس ومن بينها الشاطئ والشجاعية وجباليا، هي التي كانت تحمي المنطقة قبل العملية البرية الإسرائيلية.



وسبق أن أعلن جيش الاحتلال وجهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك"، تصفية عدد من القيادات العسكرية في هذه الكتائب. وفي الأسابيع الأخيرة، منذ بدأ الجيش تقليص قواته في منطقة مخيم الشاطئ للاجئين ومدينة غزة، تعمل حماس، وفق الصحيفة العبرية، على إعادة بناء وتأهيل كتائبها، في محاولة لتعزيز قوتها الحربية في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع.



تجدد في قيادة حماس شمالي القطاع



ونقلت "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمّها، أن حركة حماس بدأت بتعيين ضباط وقادة جدد للكتائب في مكان من استشهدوا خلال الحرب، كما تحاول الجمع بين مقاومين في الحركة كانوا ينتمون إلى كتائب مختلفة.



وتابعت "هآرتس" أنه في بداية الأسبوع الحالي، هاجم سلاح الجو وجنود اللواء الخامس مخيم الشاطئ بعد أن كان جيش الاحتلال قد أعلن استكماله احتلال المنطقة، و"وجه ضربات إلى الكتيبة على نحو لا يمكّنها من القتال".



وحذّر رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، هذا الأسبوع، المستوى الأمني الإسرائيلي، خلال جلسة مغلقة، أشارت إليها وسائل إعلام عبرية، من أنّ عدم وجود استراتيجية لما يُسمى "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، يهدد "إنجازات الجيش"، محذراً: "قد نضطر للعودة والعمل في المناطق التي أنهينا القتال فيها".



ونقلت الصحيفة أقوال مسؤول أمني كبير، لم تسمّه، طُلب منه في الآونة الأخيرة عرض موقف الجيش الإسرائيلي على المستوى السياسي، في ما يتعلق بحجم الضرر اللاحق بحماس، إذ قال المسؤول: "الجناح العسكري لحماس تلقّى ضربة قوية جداً. خروج القوات الآن وإنهاء الحرب سيسمح لحماس بتضميد الضربات في جناحها العسكري على نحو يمكّنها من مواصلة تهديد الجيش الإسرائيلي وبلدات غلاف غزة".



وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: أشعر بالإحباط



في الأثناء، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، الخميس، عن شعوره بالـ "إحباط" حيال استعادة حركة "حماس" السيطرة على شمال قطاع غزة.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يعلون لصحيفة "معاريف" العبرية، كشف خلالها عن شعوره أيضا بالأسف حيال سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاه مسار الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 أشهر.



وقال: "الجيل الحالي من الجنود الإسرائيليين يقوم بعمل احترافي للغاية، ولا توجد منطقة أكثر صعوبة للقتال فيها من منطقة سكنية (في قطاع غزة)، لكن حماس تسيطر مرة أخرى على شمال القطاع وهذا إحباط هائل".



واعتبر أن نتنياهو "يضحي" بالمختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة من أجل "البقاء في السلطة"، مضيفا: "الآن أصبح من الواضح أنه (نتنياهو) يضحي بالمختطفين من أجل البقاء في السلطة. أشعر بالأسف من أجلنا".



وذكر يعلون أن الاعتبارات السياسية لنتنياهو "تؤثر سلبا" في طريقة إدارة الحرب على غزة، المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مشيرا إلى أن"جيش الاحتلال يريد التحرك ضد حماس، لكن السؤال هو ماذا يريد المستوى السياسي (في إشارة لنتنياهو)؟



وفيما حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التقليل من أهمية إطلاق حماس رشقة صاروخية، أول أمس الثلاثاء باتجاه "نتيفوت" في الجنوب، نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية اعتقادها أنّ إطلاق هذه الرشقة "يدل على التجدد في قيادة وسيطرة حركة حماس في شمال القطاع، حتى لو لم يكن ذلك بنفس القدرات التي كانت لدى المنظمة قبل الحرب".

المصدر: العربي الجديد + الأناضول