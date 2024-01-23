شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة السلطة المحلية ومكتب الشئون الإجتماعية بمحافظة تعز يمنحان التميمي لقب الشخصية المثالية للعام 2023 م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منحت قيادة السلطة المحلية ومكتب الشئون الإجتماعية بمحافظة تعز لقب الشخصية المثالية للعام 2023 للاستاذ/ بليغ التميمي نظير جهوده المباركة ومساعيه الكريمة في خدمة ابناء محافظة تعز من خلال مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الإجتماعية التي يترأسها التميمي.. وقد قدموا له جزيل الشكر والتقدير على اعماله الخيرية والإجتماعية خلال السنوات الماضية. الجدير ذكره أن مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الإجتماعية من أنجح المؤسسات في محافظة تعز وتعمل في العديد من المناطق الريفية شديدة الفقر والحاجة واستفاد من مشاريعها مئات الآلآف من ابناء محافظة تعز دون انتقاء او تمييز وقد حصلت على العديد من الدروع والشهادات التقديرية من الجهات الرسمية والأهلية والمجتمعية وأبرزها درع وشهادة الريادة من مجلس وزراء الشئون الإجتماعية الخليجي. عدن - ياسمين التهامي - منحت قيادة السلطة المحلية ومكتب الشئون الإجتماعية بمحافظة تعز لقب الشخصية المثالية للعام 2023 للاستاذ/ بليغ التميمي نظير جهوده المباركة ومساعيه الكريمة في خدمة ابناء محافظة تعز من خلال مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الإجتماعية التي يترأسها التميمي.. وقد قدموا له جزيل الشكر والتقدير على اعماله الخيرية والإجتماعية خلال السنوات الماضية. الجدير ذكره أن مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الإجتماعية من أنجح المؤسسات في محافظة تعز وتعمل في العديد من المناطق الريفية شديدة الفقر والحاجة واستفاد من مشاريعها مئات الآلآف من ابناء محافظة تعز دون انتقاء او تمييز وقد حصلت على العديد من الدروع والشهادات التقديرية من الجهات الرسمية والأهلية والمجتمعية وأبرزها درع وشهادة الريادة من مجلس وزراء الشئون الإجتماعية الخليجي.

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