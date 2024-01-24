إصابة مواطن بانفجار أحد مخلفات الحرب في محافظة الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المرصد اليمني للألغام، اليوم الأربعاء، إن جسما انفجر بأحد المدنيين جنوبي مدينة الحديدة، غربي البلاد.

وكشف المرصد في تغريدة له على منصة "إكس"، أن جسمًا حربيًا انفجر في قرية الشجن بمديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة، أدى لإصابة عامل في العقد الثالث من عمره بجروح.

وأوضح المرصد أن "إبراهيم عبدالله هديش"، في العقد الثالث من عمره، أصيب بجروح مختلفة نتيجة انفجار جسم حربي أثناء عمله في جمع الخردوات بمنطقة "الشجن" في مديرية الدريهمي.

وتغرق محافظة الحديدة بمئات آلاف الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي، في السنوات الماضية، بطريقة عشوائية ومتعمدة لإلحاق الأذى بالمدنيين.

وتصدرت قائمة المحافظات اليمنية الأكثر انفجارا بالألغام وفق إحصائيات صادرة عن المرصد اليمني للألغام.