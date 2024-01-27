الحديدة.. المئات من المزارعين يطالبون الحكومة بإلغاء قرار وقف تصدير البصل 

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر المئات من المزارعين، السبت، احتجاجا على القرار الحكومي القاضي بحظر تصدير البصل مؤقتا، في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

ورفع المحتجون شعارات، تندد بالقرار منها، "بين غلاء المعيشة وقرار إيقاف تصدير البصل وحده المزارع الضحية"، بالإضافة إلى عبارات: "يا سقطرى يا وزير.. القرار تأثيره كبير"، "ورانا عيال وبيوت.. مش حرام الناس تموت".

وطالب المحتجون في وقفتهم بإلغاء القرار، واعتبروه مجحفا وجائرا بحقهم لما له من آثار سلبية وكلفة مالية يتحملها المزارع، على حد قولهم.

وقال المزارعون، إن الكثير من أبناءهم سقطوا ضحايا بين شهيد وجريح جراء الغام مليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرين إلى أنهم اليوم يتعرضون لهذا القرار الحكومي الذي وصفوه بالمجحف.

وقبل أيام، أصدر وزير الزراعة والثروة السمكية، سالم السقطري، قرارا يقضي بـ" إيقاف تصدير محصول البصل إلى خارج أراضي الجمهورية، حتى يتم تنظيم تسويقه محليا وخارجيا مع الجهات المختصة وذات العلاقة".

القرار الوزاري دعا جميع مصدري البصل إلى سرعة التصرف وتوزيع الكميات والشحنات الموجودة للتصدير في المنافذ البرية والبحرية خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط.

وخلال الأيام الماضية، شهد السوق المحلي ارتفاعا في أسعار "البصل"، حيث وصل سعر الكيلو جرام الواحد إلى أكثر من 2000 ريال يمني، دون معرفة الأسباب.