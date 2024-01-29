تبعات التصعيد في البحر الأحمر.. صحيفة إيرانية تهدد بحرب مدمرة في اليمن والخليج

المنامة - ياسر ابراهيم - هددت صحيفة إيرانية، بحرب مدمرة في اليمن ودولتي السعودية والإمارات الخليجيتين، قالت إن نتائجها ستكون غير قابلة للإصلاح، وذلك على خلفية تبعات التصعيد في البحر الأحمر.



وزعمت صحيفة "مشرق" الإيرانية في تقرير لها نشرته أمس الأحد بعنوان "السيناريو الأمريكي للهروب من الهزيمة في البحر الأحمر / هل استئناف الحرب الأهلية في اليمن ينقذ الصهاينة؟": أن الدول الغربية تحاول إنقاذ النظام الصهيوني وتفعيل جبهات الصراع الداخلي في اليمن من جديد"، حد وصفها.



وهدت الصحيفة في تقريرها الذي أطلع عليه "يمن شباب نت"، بحرب واسعة يشنها الحوثي ضد الحكومة اليمنية، ومراكز النفط العربية في السعودية والإمارات.



وقالت الصحيفة الإيرانية إن أي حرب يمنية ضد الحوثي إنما يعد تمردا على الحوثي، وأن نتائج تلك التمردات وفق وصفها إنما هي محاولة لإنقاذ النظام الصهيوني.



وأضافت ـ نقلاً عن مصدر ميداني ـ أن الجولة الجديدة من الحرب القادمة ستكون عمليات واسعة وأقوى .. وهي أكبر بكثير من الماضي وغير قابلة للإصلاح، ولا تقتصر على استهداف المناطق النفطية فقط.



وتواصل جماعة الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها ضد السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن، فيما ترد على ذلك الدولتان بغارات محدودة تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين.



وبالتوازي من ذلك تحشد مليشيا الحوثي قواتها باتجاه مواقع القوات الحكومية في مختلف جبهات القتال، وخلال الأيام الماضية، نفذت عمليات هجومية ومحاولات تسلل في محافظات (تعز وشبوة ومأرب والضالع والجوف وصعدة والحديدة)، اندلعت على إثرها اشتباكات خلفت قتلى وجرحى من الجانبين.

