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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وزارة التعليم السعودية تصدر قرار بشأن طلاب الصف الرابع الابتدائي .. التفاصيل

التعليم بالسعودية: تصدر قرار بشأن طلاب الصف الرابع الابتدائي، ولقد قام حساب “الميدان” بالإعلان عن قرار وزارة التعليم والذي يقضي بإلحاق طلاب المرحلة الرابعة الإبتدائية بعدد من المدارس الخاصة بالطفولة المبكرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية،وفي وقت سابق قد صدر قرار بخصوص توحيد أوقات الحضور والانصراف في كافة المدارس و يتضمن ذلك رياض الأطفال.التعليم بالسعودية: تصدر قرار بشأن طلاب الصف الرابع الابتدائي

لقد تم إصدار قرار بخصوص طلاب الصف الرابع الابتدائي بشأن توحيد أوقات الحضور والانصراف في كافة المدارس، وأوضحت وزارة التعليم بأن ذلك القرار يهدف إلى ضمان تنسيق التوقيت الزمني الخاص باليوم الدراسي لكافة المراحل التعليمية وأيضًا الحفاظ على سلامة الطلاب، ولقد عاد اليوم شاغلي جميع الوظائف الإدارة والتعليم في المدارس التي تتواجد في منطقة الرياض إلى جاني وظائفهم.ولذلك قامت إدارة التعليم في الرياض بوضع خطة تدريبية تستهدف المعلمين والمعلمات و الموارد التعليمية وكذلك الإشرافية، وقامت وزارة الرياض بتحديد التوقيت الزمني الخاص ببداية الدوام وذلك بداية من الساعة 7:30 صباحًاجدول أجزاء العام 1445 بالسعودية

ولقد قامت وزارة التربية والتعليم في السعودية بتحديد الجدول الخاص بالاجازات الرسمية في العام الدراسي الجديد وذلك وفقًا للتالي:

في اليوم الوطني السعودي سوف يكون هناك إجازة وهو الموافق يوم الأحد 9 ربيع أول و 24 سبتمبر.

وبعدها تأتي إجازة نهاية الأسبوع التي توافق 18 من شهر ربيع ثاني و تكون يوم خميس.

يتم بدء الأجازة الخاصة بالفصل الدراسي الأول بداية من 2 جماد أول.

وبعدها تأتي إجازة نهاية الأسبوع في الفصل الدراسي الثاني الموافق 4 جماد ثاني وتكون يوم الأحد.تليها الأجازة الخاصة بـ منتصف الفصل الدراسي الثاني بداية 22 جماد ثاني الموافق يوم خميس و تظل مستمرة إلى 4 يناير. اليوم الخاص بالعلم لن يكون أجازة. الأجازة الخاصة بعيد الفطر في عام 1445 ستبدأ من 18 رمضان والذي يوافق 28 مارس. وبعدها إجازة نهاية الإسبوع في الفصل الدراسي الثاني والتي توافق 23 شوال. يتم بدء الأجازة الخاصة بنهاية العام الدراسي بعد الإنتهاء من الاختبارات والتي توافق من شهر 4 ذو الحجة.اسئلة شائعة

ما هو القرار الجديد بشأن طلاب الصف الرابع الابتدائي؟

يتضمن القرار الجديد الخاص بطلاب الصف الرابع الابتدائى إلحاقهم المرحلة الرابعة الإبتدائية بعدد من المدارس الخاصة بالمفضلة التي تتواجد في المملكة السعودية وكذلك توحيد أوقات الحضور والانصراف في كافة المدارس و يتضمن ذلك رياض الأطفال.

هل سيتم تغيير منهج الصف الرابع الابتدائية لعام 1445؟ولقد أوضحت الوزارة الخاصة بالتربية والتعليم وكذلك التعليم الفني أن جميع مناهج الصف الرابع الابتدائي ستظل كما هي بدون أي تغيير أو حذف، وذلك وفقًا لنظام التعليم.