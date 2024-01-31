اخبار الخليج / اخبار اليمن

أجمل مذيعة في قناة الكأس القطرية تعلق على خروج السعودية من كأس آسيا بكلمات أبكت الشعب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل مذيعة في قناة الكأس القطرية تعلق على خروج من كأس آسيا بكلمات أبكت الشعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجمل مذيعة في قناة الكأس القطرية تعلق على خروج السعودية من كأس آسيا بكلمات أبكت الشعب

الاربعاء 31 يناير 2024 الساعة 10:41

أعربت إحدى مذيعات قنوات الكأس القطرية عن حزنها الشديد ، عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس آسيا .

 

وقالت مذيعة برنامج “مع الجماهير” المذاع على الكأس القطرية : ” حزينة على خروج المنتخب السعودي والكل حزين ، مشيرة إلى غادرنا الجمهور الأكثر تفاعل والجمهور اللي معطي جو للبطولة ” .

 

ويُذكر أن الأخضر خسر أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 4-2 ، ليودع بطولة كأس آسيا.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا