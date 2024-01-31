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عدن - ياسمين التهامي - أجمل مذيعة في قناة الكأس القطرية تعلق على خروج السعودية من كأس آسيا بكلمات أبكت الشعب الاربعاء 31 يناير 2024 الساعة 10:41 أعربت إحدى مذيعات قنوات الكأس الرياضية القطرية عن حزنها الشديد ، عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس آسيا . وقالت مذيعة برنامج “مع الجماهير” المذاع على الكأس القطرية : ” حزينة على خروج المنتخب السعودي والكل حزين ، مشيرة إلى غادرنا الجمهور الأكثر تفاعل والجمهور اللي معطي جو للبطولة ” . ويُذكر أن الأخضر خسر أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 4-2 ، ليودع بطولة كأس آسيا.