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عدن - ياسمين التهامي - وصفة الكركم والنشا لتبيض البشرة والجسم 10 درجات من اول استعمال هتبقي زي القمر

الكركم مع النشا لتبييض الجلد من الوصفات الطبيعية المبيضة للبشرة، حيث يمكنك أن تستخدمي الكركم وخلطه بمكون النشا فتلك الخلطة الطبيعية ستساعد على الحفاظ على بشرتك دائما نضرة وخالية من التجاعيد، وكذلك تستعيدي بها رونق وجمال وتألق بشرتك مرة أخرى حيث أن الإفراط في استخدام مساحيق التجميل والتعرض باستمرار لأشعة الشمس المباشرة يتسبب في وجود تجاعيد على الجلد، وذلك مع تكرار تعرض البشرة لتلك العوامل التي تتلف الجلد على المدى البعيد، يذكر أن علاج البشرة عن طريق ماسك النشا والكركم متاح ويساعد في استعادة نضارة البشرة، والتخلص من الخطوط الرفيعة الموجودة على الجلد.الكركم مع النشا لتبييض البشرة

يحتوي الكركم على الكثير من الفيتامينات والمواد الطبيعية التي تكسب البشرة المزيد من التألق والإشراق كما يمكن أن تستخدمي المكونات الآتية لعمل وصفة فعالة تساعد على التخلص من كل عيوب البشرة، وأبرزها التصبغات والتجاعيد، وفيما يلي نتعرف على المكونات الأساسية التي يجب أن تتوفر في تلك التركيبة.مكونات ماسك النشا والكركم

2 ملعقة من الكركم.

2 ملعقة من النشا.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

1 ملعقة من زيت اللوز.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

خطوات تحضير وصفة الكركم والنشايمكنك أن تحضيري هذا الخليط المميز لمنح بشرتك درجة اللون المطلوبة من خلال اتباعك للآتي:

جهزي البولة الملائمة لتحضير المكونات ومن ثم أضيفي كمية النشا و2 ملعقة من الكركم.

بعد ذلك من الممكن أن تجهزي مكون جل الصبار في بولة مناسبة وارفعيها فوق حمام مائي حتى يسيل تمامًا ومن ثم يمكنك أن تضيفي بعد ذلك جل الصبار على النشا والكركم.

ثم قلبي باستمرار وضعي بعد ذلك عصير الليمون وزيت الزيتون، واستمري في التقليب.

تطبيق المزيج على البشرة مدة تصل إلى 20 دقيقة.بعد التطبيق بحوالي 10 دقائق يمكنك غسل البشرة بالماء والغسول المرطب.

يتم تكرار تطبيق هذا الخليط على الأقل مرتين كل أسبوع ويفضل الاستمرار في تطبيق الخليط ما لا يقل عن شهر لاسترجاع جمال ونضارة بشرتك مرة أخرى.