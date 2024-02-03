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سائق مصري يسيئ لجميع السعوديين … لن تصدق ماذا قال واغضب الجميع!؟

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عدن - ياسمين التهامي - سائق مصري يسيئ لجميع السعوديين … لن تصدق ماذا قال واغضب الجميع!؟

السبت 3 فبراير 2024 الساعة 07:10

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حوارا بين سائق مصري وسائح سعودي.

 

ووجه السائح السعودي حديثه للسائق قائلا: ” أنا قلت لك، أمي لبنانية وأبوي سعودي”.

 

ورد السائق: “عشان كذا، أنت أمور “جميل” أوي لأمك اللبنانية لأن السعوديين مش حلوين رجال ونساء إلا قلة قليلة شباب تلاقيهم 7% أو 10% حلوين.فيما قال السائح : ” الجمال كله في ”، ورد السائق: ” لا لا بتهيألك يا كينج، الجمال كله هنا والدفء”.

 

وسأل السائح: ” والفلوس وين؟”، وأجاب السائح: ” عندكم في السعودية والكويت والإمارات.. أوعى وشك”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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