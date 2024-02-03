عدن - ياسمين التهامي - سائق مصري يسيئ لجميع السعوديين … لن تصدق ماذا قال واغضب الجميع!؟

السبت 3 فبراير 2024 الساعة 07:10

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حوارا بين سائق مصري وسائح سعودي.

ووجه السائح السعودي حديثه للسائق قائلا: ” أنا قلت لك، أمي لبنانية وأبوي سعودي”.

ورد السائق: “عشان كذا، أنت أمور “جميل” أوي لأمك اللبنانية لأن السعوديين مش حلوين رجال ونساء إلا قلة قليلة شباب تلاقيهم 7% أو 10% حلوين.فيما قال السائح : ” الجمال كله في السعودية”، ورد السائق: ” لا لا بتهيألك يا كينج، الجمال كله هنا والدفء”.

وسأل السائح: ” والفلوس وين؟”، وأجاب السائح: ” عندكم في السعودية والكويت والإمارات.. أوعى وشك”.