القوة الأوروبية في البحر الأحمر.. بوريل يؤكد أنها "دفاعية بحتة" وبن مبارك يبحث مع نظيره اليوناني جهود التنسيق

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، أن مهمة بعثة الاتحاد المزمع إرسالها إلى البحر الأحمر "دفاعية بحتة" تهدف إلى حماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين، وبالتزامن من ذلك بحث وزير الخارجية اليمني مع نظيره اليوناني جهود التنسيق لنجاح العملية.



وقال بوريل في المنتدى الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الذي انطلق صباح الجمعة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إن "تعطيل حرية الملاحة له عواقب تتجاوز الخسائر الاقتصادية. إنها ليست مجرد مسألة (إنفاق) بضعة أيام أو بضع دولارات إضافية، إنها مسألة تتعلق بالسلام والاستقرار".



وعقب تنفيذ الحوثيين خلال الأشهر الماضية هجمات ضد السفن التجارية العابرة من البحر الأحمر ومضيق باب المندب، اضطرت شركات شحن عالمية لتغيير مسار رحلاتها عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، بدلا من البحر الأحمر، ما زاد من كفلة الشحن وأسعار البضائع.



وأضاف بوريل: "لهذا السبب، نعمل بنشاط مع شركائنا الدوليين لاستعادة الأمن البحري في البحر الأحمر. ونحن نتقدم في العمل على عملية بحرية جديدة اسميناها أسبيديس (ASPIDES)، وهو اسم قديم من اللغة اليونانية ويعني الدرع".



وأشار إلى أن مهمة العملية الأوروبية تختلف عن عملية "حارس الازدهار" التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تشمل هجمات ضد أهداف للحوثيين في اليمن.



وقال بوريل إن هدف العملية الأوروبية "ليس شن أي هجوم، بل الدفاع فقط"، مضيفاً أن البعثة "ستنتشر في البحر، ولن تقوم بأي عملية على الأرض".



وفي 31 يناير أعلن بوريل عن بعثة بحرية باسم "أسبيديس"، لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين، والتي ستنطلق رسميا بحلول 19 فبراير/ شباط الجاري.



قائد إيطالي



في الأثناء قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، إن إيطاليا ستقدم الأميرال الذي سيتولى قيادة مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات جماعة الحوثي في اليمن.



وأضاف كروزيتو في بيان "طلب الاتحاد الأوروبي اليوم من إيطاليا توفير قائد لقوة العملية أسبيديس في البحر الأحمر"، حسب وكالة "رويترز".



مباحثات يمنية ـ يونانية



في السياق، أعلن وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، عقد لقاء مع نظيره اليوناني جي جيرابيتريتيس، لبحث التنسيق لإنجاح المهمة الأوروبية.



وأوضح بن مبارك في بيان له على منصة إكس، أن اللقاء الذي كان على هامش المنتدى الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ناقش المهمة البحرية الأوروبية الجديدة في البحر الأحمر.



وأكد وزير الخارجية اليمني، أن "التنسيق والشراكة مع الدول المشاطئة عاملاً رئيسياً للنجاح".



ومنذ نوفمبر الماضي تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مادفع الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي تحت مسمى "حارس الازدهار"، ومنذ 12 يناير الماضي يشن التحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.



المصدر: الأناضول + رويترز + يمن شباب نت

