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غارات أمريكية بريطانية تستهدف صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية

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المنامة - ياسر ابراهيم - هزت انفجارات عنيفة في وقت متأخر من مساء السبت، العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، إثر غارات يعتقد أنها أمريكية وبريطانية على عدد من المواقع الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، إن غارات جوية عنيفة للمقاتلات البريطانية والأمريكية استهدفت معسكر الحفا والنهدين جنوب العاصمة صنعاء.

كما هزت انفجارات عنيفة منطقة البرح غرب محافظة تعز يعتقد أنها لغارات جوية  أمريكية بريطانية.

وحسب سكان محليون، فقد شنت طائرات يعتقد أنها أمريكية بريطانية عدد غارات على محافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وقال السكان لـ"يمن شباب نت"، إن 9 غارات يعتقد أنها أمريكية بريطانية تستهدف مناطق حجة، وسط تحليق مكثف للطيران.

وكان جماعة الحوثي قد أعلنت استهداف الطيران الأمريكي والبريطاني، اليوم، مديريتي اللحية والدريمهي بمحافظة الحديدة.

كما أعلنت جماعة الحوثي، أن الغارات الأمريكية والبريطانية استهدفت مناطق النهدين وعطان وسط العاصمة صنعاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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