"سنتكوم" تعلن إحباط هجمات حوثية وشيكة مُهددة للسفن في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر اليوم، إحباط هجمات حوثية وشيكة مُهددة لسفن الشحن وسفن البحرية الامريكية في البحر الأحمر، قُبالة سواحل اليمن.



وقالت في بيان تجميعي لحصيلة العمليات ليوم أمس الاثنين (4 فبراير/ شباط)، إنها نفذت في حوالي الساعة 5:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، ضربة دفاعًا عن النفس ضد الحوثيين بصاروخ كروز للهجوم البري.



وفي عملية أخرى، قالت القيادة المركزية إنها استهدفت عند الساعة 10:30 صباحاً، أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن، جميعها معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.



وأضافت أن القوات الأمريكية، حددت الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.



وزعم البيان أن هذه الإجراءات "حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".



وفي وقت سابق الليلة الماضية، أعلنت وسائل إعلام حوثية، عن تعرض مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة في محافظتي الحديدة (غرب)، وصعدة (شمال) لـ 15 غارة أمريكية بريطانية، دون مزيد من التفاصيل.

