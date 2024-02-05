تعز.. وفد حكومي يزور مؤسسة الشيخ المخلافي ويشيد بمشاريعها

المنامة - ياسر ابراهيم - زار وفد حكومي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم الإثنين، مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي في محافظة تعز.



واطلع الوفد برئاسة عبدالناصر ثابت مستشار وزير الشؤون الاجتماعية لشؤون المنظمات على الاقسام والادارات للمؤسسة واستمع من المدير التنفيذي للمؤسسة عبد الرحمن حسن لشرح عن طبيعة عمل المؤسسة وبرامجها ومشاريعها.



وخلال الاجتماع بحضور نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بمحافظة تعز فؤاد الفقيه، رحب الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس المؤسسة عبر الاتصال المرئي، بالوفد الحكومي.



واعتبر المخلافي أن الزيارة مهمة لتقييم عمل المؤسسة والمشاريع المنفذة والتنسيق والعمل المشترك لتنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية.



من جهته استعرض المدير التنفيذي للمؤسسة المشاريع التي نفذتها المؤسسة منذ تأسيسها في مجال خدمة ورعاية الجرحى وأسر الشهداء والجرحى المبتورين وإنشاء مركز احتراف ومعهد احتراف للتأهيل والتدريب بجانب المشاريع الانسانية والتنموية وفي مختلف المجالات.



من جانبه أشاد الوفد الحكومي، بمشاريع المؤسسة وبرامجها وتدخلاتها الإنسانية والتنموية والتي تخدم الفئات الاكثر معاناة وفي مقدمتهم الجرحى وأسر الشهداء والاسرى ومشاريع دعم المستشفيات والطرق والتعليم والرياضة وغيرها.



كما أشاد بالتنظيم والترتيب وخطط المؤسسة وأدائها للمشاريع وشفافية الجوانب المالية والادارية، معتبرا أنها مؤسسة رائدة ولها مكانتها في ساحة العمل الإنساني.