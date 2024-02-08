خلال لقائه بقادة الأحزاب - الرئيس العليمي يؤكد التزام المجلس الرئاسي بإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي والتخفيف من معاناة المواطنين

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، التأكيد على التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، بالمُضي في طريق إنهاء إنقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، واستعادة الدولة، وتحسين الخدمات وإنهاء معاناة المواطنين، كأولويات للمرحلة القادمة.



جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس بعدد من قيادات وممثلي الاحزاب السياسية الوطنية، للتشاور بشأن مستجدات الاوضاع المحلية، وتعزيز الجبهة الداخلية، في ظل التحديات المتشابكة على مختلف الأصعدة، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وخلال اللقاء أكد الرئيس العليمي على دور الاحزاب والمكونات السياسية ومكانتها المحورية في قيادة التحالف الوطني العريض لدعم الشرعية، وترسيخ قيم الشراكة فضلا عن دورها الرقابي على كفاءة السلطات في الاستجابة لتطلعات الشارع واحتياجات المواطنين.



وجدد العليمي تأكيد "التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بالثوابت الوطنية، والدفاع عن المركز القانوني للدولة، ومصالح الشعب اليمني ونظامه الجمهوري، وتحقيق تطلعاته في انهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، واستعادة الامن والاستقرار، والسلام والتنمية".



وقال الرئيس "إن استعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة المشروع الامامي، وتحسين الخدمات، والتخفيف من معاناة المواطنين، والادارة الرشيدة للملف الاقتصادي ستبقى في صدارة اولويات المجلس والحكومة خلال المرحلة المقبلة".



وأشار إلى تماسك مؤسسات الدولة، والوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين، بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين رغم التداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، مشيداً بدور الأشقاء بقيادة السعودية في المساهمة في ذلك.



واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى رؤى ممثلي المكونات السياسية، ومقارباتهم للقضايا الوطنية، وتطورات المشهد اليمني والاقليمي، واشادتهم بوحدة الموقف الرسمي والشعبي الداعم لقضية الشعب الفلسطيني وحقه في قامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وتعرية محاولات المليشيات الحوثية الارهابية لاستثمار القضية الفلسطينية لمصلحة النظام الايراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.



وأكد ممثلو المكونات السياسية، خلال اللقاء، دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وأهمية المضي قدما في برنامج الاصلاحات الشاملة، وجهود مكافحة الفساد، واستمرار التشاور مع مختلف القوى على اساس الشراكة الوطنية الواسعة.

