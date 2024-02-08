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عدن - ياسمين التهامي - عاجل… السعودية تعلن عن قرار غير متوقع في سوق النفط السعودي!!

أبقت السعودية على غير المتوقع سعر النفط الخام العربي الخفيف لشهر اذار المقبل لعملائها في آسيا عند أدنى مستوى في أكثر من عامين، بحسب بيان صدر عن شركة “أرامكو” اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، جاهدة للحفاظ على حصتها في سوق الطاقة العالمية.

وحددت “أرامكو” السعودية سعر البيع الرسمي للنفط العربي الخفيف للتحميل في اذار 2024 إلى آسيا بعلاوة عند 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وهو نفس مستوى الشهر السابق.ونفذت شركة النفط الحكومية العملاقة أكبر تخفيض لها في سعر البيع الرسمي في 13 شهرا لشحنات فبراير 2024 إلى أدنى مستوى في 27 شهرا وسط منافسة من الموردين المنافسين.

وجاء سعر مارس 2024 أقل من تقديرات السوق التي توقعت أن ترفع السعودية سعر البيع الرسمي بحوالي 55 سنتا بعد تحسن هيكل السوق، وفي ظل المخاوف من انقطاع الإمدادات وسط التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط..

يشار إلى أن “أرامكو” أعلنت الأسبوع الماضي أنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة السعودية بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا.