شكرا لقرائتكم خبر عن امانة الرياض تزلزل سكان هذه الأحياء بخبر مفزع وتعلن عن أحياء جديدة للهدد والإزالة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - امانة الرياض تزلزل سكان هذه الأحياء بخبر مفزع وتعلن عن أحياء جديدة للهدد والإزالة!!

اعلن رسمياً: أمانة الرياض تعلن أسماء الأحياء الجديدة التي تم إضافتها إلى خريطة هدد الرياض 1445 وتكشف موعد إخلائها ووضع إشارة الهدد عليها ، تعمل أمانة العاصمة في الرياض حالياً على تحديث خريطة “Google Ksa Maps” لمشروع هدد الرياض 1445.

سيتضمن هذا التحديث تحديد ألوان وأسماء المناطق والأحياء التي ستخضع لعمليات إعادة تطوير في العاصمة، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية فيها، يأتي هذا في إطار خطط العاصمة للمرحلة الثالثة من عام 1445، ويتماشى مع استراتيجيات التنمية الوطنية في إطار رؤية المملكة السعودية 2030المناطق التي يشملها الهدد في الرياض

أمانة الرياض قامت بتحديد المناطق المشمولة بمشروع الهدد، وفقًا للخطة المحددة لتنفيذ القرارات المتعلقة بتطوير المناطق العشوائية في المملكة العربية السعودية، تهدف هذه الخطوة إلى تقديم جميع الخدمات بأعلى مستوى للسكان بالتعاون مع مجموعة من الجهات المختصة، يتمثل الهدف في تحسين جودة الحياة في هذه المناطق، فيما يلي قائمة بالمناطق المحددة ضمن مشروع الهدد في الرياض:حي ابن شريم.

حي الجبس.

حي الحارة الشعبية.

حي الحمراء.

حي السلي.

حي الفهد الشمالي.

حي المرسلات.

حي المروج.

حي الملز.

حي النهضة.

خريطة هدد الرياض 1445

أعلنت أمانة الرياض في المملكة العربية السعودية عن الخريطة الجديدة لمناطق مشروع “الهدد” في الرياض، حيث تسعى الأمانة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للسكان في جميع المناطق العشوائية، يتم تحقيق هذا الهدف من خلال مشروع تطوير أمانة العاصمة بالرياض 1445، وتشمل الخطوات التي يتخذها المشروع ما يلي:تحديد المناطق العشوائية التي تحتاج إلى التطوير والتحسين وفقًا لمعايير محددة.

إزالة المباني التي تشكل خطرًا على السكان في تلك المناطق.

إنشاء بنية تحتية شاملة تتضمن خدمات الصرف الصحي والمياه والكهرباء في المناطق المطورة.

توفير سكن بديل للسكان المتأثرين بأعمال التطوير العقاري.الأحياء التي قد تشملها هذه المشاريع

تشهد العديد من المناطق في الرياض عمليات إزالة، حيث تتم التركيز على إعادة تطوير وتحسين الأماكن العشوائية، ومن بين هذه المناطق يشمل ذلك الأحياء التالية:

حي النسيم.

حي الطويق.

حي الشفا.

حي ابن شران.

حي الجبس.

حي ملقا.

حي عكاظ

ما هي أسباب إزالة الأحياء العشوائية في الرياض؟

تعتمد خطة إزالة الأحياء العشوائية في الرياض على مجموعة من الأسباب التي أشار إليها المسؤولون، ويتضمن أبرز هذه الأسباب:تهدف الخطة إلى توفير جميع المرافق العامة والخدمات الضرورية للمواطنين في تلك الأحياء، مما يسهم في تحسين ظروف حياتهم.

يشمل التحسين والتطوير في البنية التحتية لتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة أفضل للمجتمع المحلي.

يهدف المشروع إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين من خلال تحسين جودة المعيشة وتوفير بيئة مستدامة وصحية.

من خلال تحسين الهيكل العمراني والتخطيط الحضري، يتم تعزيز مستوى الأمان والسلامة في هذه المناطق.

يسعى المشروع إلى جذب الاستثمار من خلال إقامة مشروعات سكنية وتجارية، مما يعزز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

يعمل المشروع على إيجاد فرص عمل جديدة من خلال التطوير العمراني والاقتصادي.

يُنصب اهتمام خاص على تحسين جودة التعليم في تلك الأحياء من خلال إقامة مراكز تعليمية تلبي احتياجات الأطفال.

يعمل المشروع على رفع مستوى المعيشة من خلال تحسين الظروف البيئية وتوفير خدمات أفضل للمجتمع.