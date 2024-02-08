شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سعودي يفجر مفاجئة مدوية.. عثمان بن عفان سبح في بحر جدة واطلق عليها هذا الإسم!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مسئول سعودي يفجر مفاجئة مدوية.. عثمان بن عفان سبح في بحر جدة واطلق عليها هذا الإسم!!