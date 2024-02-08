جيش الاحتلال: 545 عسكريا أصيبوا بـ"حوادث عملياتية" منذ الحرب البرية بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أن 545 عسكريا أصيبوا "بحوادث عملياتية ونيران صديقة" منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.



وذكر الجيش الإسرائيلي في معطيات أرسلها إلى "حركة حرية المعلومات" (غير حكومية) أن "27 من هذه الإصابات صنفت على أنها خطيرة".



وقالت حركة حرية المعلومات في بيان أنه وفق المعطيات، فإنه "حتى 4 فبراير/شباط أصيب ما مجموعه 545 بجروح في حوادث عملياتية وتم تصنيف 27 منها على أنها خطرة".



وذكرت أن "من بين هؤلاء 54 أصيبوا بنيران صديقة، و24 في مخالفات إطلاق نار، و31 جراء حوادث طرق، و45 في حوادث مرتبطة بسوء الأحوال الجوية و391 في حوادث عملياتية متفرقة.



وذكرت أن "8 عسكريين أصيبوا في الحدود الشمالية مع لبنان بينهم 5 نتيجة نيران صديقة و3 حوادث عملياتية متفرقة".



يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول على موقعه الإلكتروني إن 2840 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، بينهم 1314منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر.

