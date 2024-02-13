عادة يومية تخلصك من الدهون الحشوية في البطن

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عدن - ياسمين التهامي - دان الوزن ليس مهمة سهلة على الإطلاق، لكن هناك عادة يومية واحدة يمكن أن تساعد على خفض الدهون الحشوية في البطن كشف المدرب المعتمد في المجلس الأمريكي للتمارين عدن - ياسمين التهامي - دان الوزن ليس مهمة سهلة على الإطلاق، لكن هناك عادة يومية واحدة يمكن أن تساعد على خفض الدهون الحشوية في البطن كشف المدرب المعتمد في المجلس الأمريكي للتمارين الرياضية (ACE) كريس جاجلياردي، عن طريقة سهلة لبدء رحلة فقدان الوزن، حسبما نشر موقع "Mirror".

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