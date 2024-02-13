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عادة يومية تخلصك من الدهون الحشوية في البطن

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عدن - ياسمين التهامي - دان الوزن ليس مهمة سهلة على الإطلاق، لكن هناك عادة يومية واحدة يمكن أن تساعد على خفض الدهون الحشوية في البطن كشف المدرب المعتمد في المجلس الأمريكي للتمارين (ACE) كريس جاجلياردي، عن طريقة سهلة لبدء رحلة فقدان الوزن، حسبما نشر موقع "Mirror".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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