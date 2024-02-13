صحيفة: قوات بريطانية تقوم بمهمة سريّة ضد الحوثيين المدعومين من إيران في الشرق الأوسط

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت صحيفة بريطانية، الثلاثاء، أن جنود الجيش البريطاني يقومون بمهمة سرية في الشرق الأوسط "للحماية من الهجمات القاتلة" من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وذكرت صحيفة The Mirror، أن القوات تنتمي إلى فوج المدفعية الملكي، وتعمل على مدار 24 ساعة يوميًا لمنع هجمات الطائرات بدون طيار من قبل القوات المتمركزة في اليمن.

وأفادت الصحيفة، أن خبراء الصواريخ يعملون كجزء من عملية Crossways وسط قلق مستمر بشأن صراع واسع النطاق يبدأ في المنطقة.

وأرسلت المملكة المتحدة سفنا بحرية إلى البحر الأحمر للحماية من هجمات الحوثيين الصاروخية والطائرات بدون طيار على السفن. لكن مصادر تقول إن إرسال جنود نظاميين لإسقاط صواريخ الحوثيين ظل سرا، ولا يمكن العثور عليه إلا على الموقع الإلكتروني للفوج 12 من المدفعية الملكية، وهو أمر "حساس للغاية".

وكانت عملية Crossways في البداية مجرد مهمة تدريبية في المملكة العربية السعودية، لكنها ركزت الانتباه لمساعدة القوات المحلية التي قيل إنها ترتكب فظائع في اليمن. والآن، مع تخطيط الحوثيين لشن هجمات على مدن سعودية، وضرب السفن الغربية في البحر الأحمر، أصبح السعوديون أكثر يقظة.

هذا النشر من قبل المدفعية الملكية الـ 12 غير مدرج على الموقع الإلكتروني الرئيسي للجيش البريطاني للمهام الخارجية.

ينص موقع الفوج ببساطة على ما يلي: "تم نشر عملية Crossways - المملكة العربية السعودية - مع صواريخ عالية السرعة ذاتية الدفع للدفاع عن حلفائنا من الطائرات بدون طيار الهجومية الحديثة."

ويحاول المسؤولون البريطانيون والأميركيون تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، في حين يشعرون بأنهم مجبرون على حماية الحلفاء العرب.

وقال مصدر عسكري كبير: "حتى الآن ظل الأمر هادئًا للغاية لأنه أمر مثير للانفجار من الناحية السياسية - سيعتقد الناس تلقائيًا أن المملكة المتحدة تدخل في صراع أوسع نطاقًا. ويتم استخدام هذه القوات في دور دفاعي وإذا أوقفت هجمات الطائرات بدون طيار". على الأراضي السعودية، يمكننا تقليل فرصة تصاعد الحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط".